Kułeba: zwyciężymy, bo stoimy po właściwej stronie historii

- Wczoraj - dzisiaj rano - Federacja Rosyjska zaatakowała Ukrainę; to nie jest lokalna operacja w Donbasie, to inwazja na pełną skalę. Cały dzień odpieraliśmy rosyjskie ataki i będziemy kontynuować walkę. Chcę powiedzieć narodowi polskiemu, że Ukraina będzie walczyła, ponieważ rozumiemy, że to nasza ojczyzna i musimy jej bronić - mówił.