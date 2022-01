Kula w głowę. To nie jest kraj dla dziennikarzy

- Czy zamierzam to robić aż do śmierci? Nie znam innego życia, więc co to za wybór. Przywykłem do ryzyka i byłbym hipokrytą, gdybym teraz stwierdził, że jestem na to za stary albo że to zbyt niebezpieczne. Jest piękny dzień, robię to, co kocham, a reszta jest nieważna - kończy, osuszając szklankę.