Kula przebiła kobiecie klatkę piersiową. Policja: To zbłąkany pocisk

Policja mówi, że był to tzw. zbłąkany pocisk w ostatniej fazie lotu, wystrzelony z dużej odległości. Mundurowym nie udało się jednak go znaleźć. Nie ma pocisku ani sprawcy. Powołany do sprawy biegły z zakresu balistyki na podstawie rany postrzałowej ma ocenić, z jakiej broni padł strzał.