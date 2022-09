Kula ognia rozświetliła niebo. Spektakularne zjawisko nad Wielką Brytanią

- Na początku myślałem, że to może być fajerwerk. Po prostu złapałem, żeby to nagrać. Normalnie, jeśli widzisz meteor lub spadającą gwiazdę, są to tylko małe smugi światła, trwają one przez ułamek sekundy. To była smuga, która podróżowała z południa na zachód. Trawło to z 10 sekund. Niesamowity widok - powiedział astronom Steve Owens dla BBC Radio Scotland's Good Morning.