Kukiz'15 w drodze do Brukseli. Znamy pierwsze nazwiska

Stanisław Tyszka ma otwierać warszawską listę kandydatów Kukiz'15 do Parlamentu Europejskiego. Ruch zawiadomił już PKW o utworzeniu komitetu. Wśród osób, które wystartują w wyborach jest kilku posłów.

Jak donosi reporter RMF FM, Warszawę na Brukselę chciałoby zamienić więcej posłów ruchu Kukiz'15. Poza wicemarszałkiem Sejmu Stanisławem Tyszką, ma to być Piotr Apel.

Poseł pochodzący z województwa łódzkiego ma duże szanse na jedynkę na Dolnym Śląsku. Na Śląsku z kolei listę ma otworzyć poseł z Krakowa Grzegorz Długi. W okręgu małopolsko-świętokrzyskim jedynkę prawdopodobnie otrzyma Paweł Kukiz-Szczuciński. To psychiatra i pediatra , a prywatnie mąż kuzynki Pawła Kukiza , uchodzi też za jedną z ważniejszych osób w jego otoczeniu. Kukiz-Szczuciński był w tej kadencji kandydatem ruchu na Rzecznika Praw Dziecka.

Ostateczny kształt list ma zostać jeszcze zatwierdzony przez Pawła Kukiza. Rockman miał nadzieję, że do eurowyborów pójdzie z Markiem Jurkiem we wspólnym komitecie. Na przekszkodzie stanęła jednak rzekomo nazwa. Jurek chciał, by w nazwie komitetu znajdowały się człony "Europa Ojczyzn", Kukiz chciał startować pod szyldem Kukiz'15, bez żadnych dopisków.