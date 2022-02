Kukiz za sejmową komisją ds. podsłuchów

"Te przepisy nie są normalne. Co to jest za sortowanie parlamentarzystów na tych, którzy mają reprezentacje w Konwencie Seniorów i na tych, którzy nie mają. Co to oni są mniej wartościowi? Czemu oni mają mieć mniej praw niż posiadają posłowie z reprezentantami w Konwencie Seniorów? A szczególnie w sytuacjach jak komisja śledcza, która powinna być bezstronna i niezależna od karteli partyjnych, czy to w Sejmie czy to w przestrzeni publicznej" - podkreślił Kukiz.