Kukiz o Kaczyńskim. "Nie powiedziałem, że ładnie śpiewa tylko, że ma ładny głos"

Paweł Kukiz we wtorek wieczorem pytany był m.in. o swoją współpracę i relacje z PiS oraz z liderem tej partii, Jarosławem Kaczyńskim. Nawiązał do wywiadu, w którym Kaczyński stwierdził, że "bardzo go polubił". - Nie bardzo rozumiem, co to jest za zarzut, że piłem wino z prezesem Kaczyńskim - komentował pytania prowadzącej.