Kukiz atakuje Korwin-Mikkego. "To, co robi, jest obrzydliwe"

Paweł Kukiz zapewnia, że nie nie będzie współpracował z Konfederacją przy wyborach do krajowego parlamentu. Lider ruchu Kukiz'15 ma złe zdanie zwłaszcza o Januszu Korwin-Mikkem. Kukiz twierdzi, że polityk w przeszłości go oszukał.

- Nie chcę walczyć z Konfederacją, ale po to, żeby zmienić system i odwrócić relacje na linii władza – obywatel. Tak, by władza była pracownikiem obywatela, a nie obywatel niewolnikiem władzy za swoje własne pieniądze. Korwin nie ma tego na celu, on chce jeszcze bardziej wzmocnić autorytaryzm. Z Korwinem miałem taką umowę, że nie będziemy atakować swoich głównych postulatów. Miałem z nim również umowę, że ten, który będzie miał gorsze notowania, przekaże swoje poparcie drugiemu. On się z nich nie wywiązał. Podczas debaty prezydenckiej zaatakował JOW-y i nie przekazał mi swojego poparcia - powiedział na antenie Radia Zet.