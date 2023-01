Chcieli siłą wyprowadzić dziecko ze szkoły. "Szarpali chłopca, próbowali wynieść"

- Mężczyźni wtargnęli do klasy, jeden z nich odepchnął nauczycielkę, ta upadła na ławkę. Szarpali chłopca, on wyrywał się, próbował przed nimi uciekać. Chwycili go za nogi i ręce, próbowali wynieść. Inne dzieci przerażone chowały się pod krzesłami i pod ławkami - opisuje dyrektorka szkoły Alicja Kozłowska.