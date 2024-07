"Gdzie są panowie rolnicy?" Do sieci trafił film. Zachęca do blokad

Import ukraińskiego zboża powrócił? Nagranie ma wzbudzić emocje

Rozmówca wskazuje na podejrzane cechy udostępnianego materiału. - Autor nagrania nie otworzył luku w wagonie, a zatem nie wiemy, co w rzeczywistości znajduje w środku. My już na samym początku protestów, aby uwiarygadniać materiały, pokazywaliśmy, co jest przewożone. Sądząc po wagonach, jest to transport śruty rzepakowej albo zbożowej, którą można importować do Polski - ocenia rolnik.