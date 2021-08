Ktoś podszywa się pod Zbigniewa Ćwiąkalskiego? W tle mąż znanej projektantki

"Zawsze powtarzałam, że muszę poznać kogoś silniejszego ode mnie. W końcu spotkałam takiego faceta. Jestem smokiem, którego trzeba okiełznać i oswoić. Nie jestem łatwa. Śmieję się, że mój mąż to pogromca smoków (…). Nigdy z żadnym mężczyzną nie było mi tak dobrze. Jest on nie tylko moim mężem, ale też przyjacielem. Oboje jesteśmy silni i mocni, a mimo tego - nie boimy się siebie wzajemnie (…). Mogę być przy nim małą dziewczynką, mogę pozwolić sobie na chwile słabości. Mogę też chodzić bez makijażu, w płaskich butach i wyciągniętym swetrze. (...) Podziwiam go za to, że ze mną wytrzymuje. Nie jest to łatwe, bo jest we mnie mnóstwo emocji. Bardzo pomaga nam to, że oboje jesteśmy pracoholikami i pracujemy od rana do nocy" - mówiła Minge.