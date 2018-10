Kto wygrał wybory? Politycy się licytują, a Polacy oceniają

"Wygraliśmy" - słychać było w obu sztabach wyborczych już po ogłoszeniu wyników głosowania. W kolejnych dniach dwa największe ugrupowania nadal spierały się o to, kto jest zwycięzcą. W sondażu Polacy ocenili tę licytację.

Ponad 45 proc. Polaków jest przekonanych, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory samorządowe - wynika z sondażu IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej". Tylko co piąty uczestnik badania (20 proc.) uważa, że to Koalicja Obywatelska wyszła z pierwszej tury głosowania.

- Badanie to wskazuje, że PiS ładnie sprzedało swój sukces, choć jest on przecież połowiczny, bo nie odnosi się do wszystkich szczebli, np. do dużych miast - ocenie w rozmowie z rp.pl prof. Ewa Marciniak, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.