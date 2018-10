Kto tu rządzi? Weź udział w wyborach

W niedzielę wybory samorządowe. Zastanawiasz się, po co masz brać w nich udział? Najprostsza odpowiedź brzmi: by potem nie narzekać. Na brak miejsca w przedszkolu, kiepską komunikację czy zamkniętą przychodnię. Zobacz, jaki realny wpływ na twoje życie mają samorządowcy.

To oni będą decydować o wydatkach

W wyborach wybierzemy 1547 wójtów, 823 burmistrzów i 107 prezydentów. W skali całego kraju do objęcia w gminach będzie dokładnie 39 256 mandatów radnego. To ci ludzie będą decydować o tym, na co zostaną wydane pieniądze z budżetów jednostek samorządowych. A ich łączna kwota jest o wiele wyższa od tej, którą dysponuje rząd.

Dziura w drodze

Samorządy mają ogromny wpływ na wiele spraw związanych z codziennym życiem w twojej miejscowości. Między innymi na budowę i remonty dróg.

Miejsce w przedszkolu i przytulna świetlica

Rząd i parlament mają wpływ na programy nauczania i strukturę systemu edukacji. Wojewoda na nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratora oświaty. Ale szkoły należą do jednostek samorządu terytorialnego. To samorządowcy zdecydują więc o tym, czy dzieci będą uczyły się języków obcych, spędzały czas w przytulnej świetlicy i nie chodziły do szkoły na trzy zmiany. To oni również mają wpływ na to, czy maluchy znajdą miejsce w przedszkolu.

Przychodnia i szpital

To od radnych, na których wybór masz wpływ, zależy także twoje zdrowie. To oni zawiadują przychodniami i większością szpitali w Polsce.

Zasiłki i pomoc dla niepełnosprawnych

Samorządowcy mają także wpływ na pomoc społeczną. To od nich zależy czy zasiłki, także 500+, będą sprawnie wypłacane, czy osoby starsze i niepełnosprawne otrzymają właściwą pomoc.

Praca i roboty publiczne

Samorządy to także walka z bezrobociem. To samorząd powiatowy i wojewódzki odpowiada za prowadzenie urzędów pracy. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast podejmują zaś decyzję o zlecaniu robót publicznych.

Muzeum, biblioteka i dom kultury

Samorządy odpowiadają za domy kultury, biblioteki, muzea i teatry. Mogą też powierzać organizację imprez kulturalnych i sportowych lokalnym inicjatywom i organizacjom pozarządowym. Wybrane władze będą więc decydować, czy w domu kultury będą prowadzone tylko warsztaty z robótek ręcznych, czy też będą się tam również odbywały koncerty.

Park czy wysypisko śmieci?

To od samorządowców zależy także, czy w Twojej okolicy powstanie park, czy też wysypisko śmieci. To one odpowiadają bowiem za plany zagospodarowania przestrzennego. W ich gestii jest też nadzór budowlany.

Woda w kranie

Bez wody nie ma życia. A to samorządowcy odpowiadają za zaopatrzenie w wodę i utrzymanie sieci wodno-kanalizacyjnej.

Czyste powietrze

Samorządowcy mają także wpływ na to, czy będziemy oddychać czystym powietrzem i czy nie pogrzebią nas śmieci. To oni podejmują także decyzje dotyczące wycinki drzew.

Bezpieczna podróż do pracy i szkoły

Samorządy odpowiadają także za komunikację miejską i podmiejską (w tym koleje regionalne).

Straż miejska i monitoring

Samorządowcy odpowiadają także za nasze bezpieczeństwo. Współpracują w tej sprawie z policją i innymi służbami. Mogą także powołać straż miejską lub zainstalować monitoring w miejscach najbardziej zagrożonych przestępczością.

Prawo jazdy i weterynarz

To na samorządach spoczywa także obowiązek prowadzenia aktów stanu cywilnego, a więc rejestracji narodzin, zgonów czy małżeństw. To w ich gestii leży rejestracja pojazdów i wydawanie praw jazdy. Odpowiadają także za budownictwo komunalne, dostawy energii cieplnej, służby weterynaryjne...