Kto podpalił Biebrzański Park Narodowy? Sprawcy szukają władze parku, policja i prokuratura

Na początku podejrzewano, że przyczyną pożaru Biebrzańskiego Parku Narodowym było wypalanie traw. Tak zaprószony ogień rozprzestrzenił się na powierzchni ponad 6 tysięcy hektarów, zaczął też zagrażać okolicznym wsiom. Teraz pojawiają się kolejne hipotezy. Między innymi takie, że ogień zaprószył, jak mówił w Radiu Plus sam minister Michał Woś, "absolutny szaleniec".

Kto spalił Biebrzański Park Narodowy?

Wójt gminy Sztabin Jarosław Karp również nie wierzy, że pożary to przypadek. Już parę tygodni temu zaoferował nagrodę temu, kto wskaże podpalacza. Dokładnie 6 kwietnia ogłosił, że za taką informację zapłaci 10 tysięcy złotych. - Dosyć często dochodzi tutaj do pożarów łąk - mówi nam wójt.

- Podejrzenia są. Nie ma takiego dnia, żeby straż nie wyjeżdżała - stwierdza. Jak mówi, w ostatnią niedzielę o godzinie 3 strażacy z OSP w Sztabinie znów dostali wezwanie. A potem jeszcze jedno po południu. - Może to być przypadkowe podpalenie, ale to mało prawdopodobnie - oznajmia.

I tak wygląda nie tylko ten rok. - Rok temu było to samo. Straż wyjeżdżała o 6, potem o 12 i wieczorem znowu. Mieszkańcy muszą pilnować się między sobą - podkreśla wójt. - Ale odkąd ustanowiłem nagrodę, żadnych sygnałów nie dostałem - martwi się.

Winnego szukają władze parku, policja i prokuratura

Teraz podpalacza szukają również władze Biebrzańskiego Parku Narodowego. Andrzej Grygoruk, dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego, tak jak wójt Sztabina wyznaczył za wskazanie podpalacza nagrodę. 10 tysięcy złotych ma dostać osoba, która poinformuje, kto zaprószył ogień. Dyrektor podkreślał, że na terenie parku był to 12 pożar w tym roku.

- Gromadzona jest dokumentacja, dotycząca zarówno tych akcji ratunkowych, jak i szacowania strat. Są przesłuchiwani świadkowie, zostaną powołani biegli - wymienia prokurator. - To jest duży obszar, pozostaje kwestia ustalenia miejsca, gdzie powstał pożar. Ustalenia również czy był on spowodowany przez człowieka, czy miał charakter samoistny.

Park mógł podpalić "absolutny szaleniec"

Minister środowiska Michał Woś mówił na antenie Radia Plus, że do piątku niemal pewne było, że przyczyną pożaru było wypalanie traw. - W piątek okazało się jednak, że pierwsze informacje o pożarze dotyczyły kilku miejsc, nawet bardzo od siebie odległych - oświadczył. - To rodzi podejrzenie, że może nie tylko wypalanie traw, ale że grasował tam jakiś absolutny szaleniec czyli podpalacz - stwierdził.