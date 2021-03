Kto będzie kwalifikować na szczepienie? Zmiany w II kwartale

Michał Dworczyk we wtorek podczas konferencji prasowej z premierem Mateuszem Morawiekim i ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim przedstawili kilka nowelizacji Narodowego Programu Szczepień. Zmiany mają być wprowadzone po to, by usprawnić proces szczepień populacyjnych, a także ze względu na przyśpieszającą trzecią falą koronawirusa.