Księżyc Żniwiarzy już w piątek 13 września. Tego dnia pełnia będzie wyjątkowo jasna

Księżyc Żniwiarzy już w piątek 13 września. Tego dnia fani zjawisk atmosferycznych będą mogli zobaczyć na nocnym niebie wyjątkowo jasną pełnię księżyca.

Księżyc Żniwiarzy – co wyróżnia to zjawisko astronomiczne?

Księżyc Żniwiarzy to pełnia najbliższa równonoc jesiennej, podczas której nasz naturalny satelita wschodzący nisko nad horyzontem będzie wydawał się znacznie mniejszy niż w momencie, w którym znajduje się wysoko na niebie. Wędrówkę Księżyca po niebie będzie można obserwować zaraz po zachodzie Słońca, dzięki czemu będzie wyjątkowo jasno. Określenie „Księżyc Żniwiarzy” nawiązuje do tego, że niegdyś jasne, wrześniowe niebo pozwalało na zbieranie plonów przez całą dobę. Zjawisko to znane jest także pod nazwą „Pełni Księżyca Zbiorów”, „Księżyca Wina” oraz „Księżyca Plonów”.