Księżyc. Trwają badania nad lodem na Księżycu. Ma pomóc w misjach kosmicznych

Księżyc. Jak wykorzystać lód?

Księżyc to jedyny naturalny satelita Ziemi. Naukowcy wciąż prowadzą badania, które pozwolą lepiej poznać Księżyc i korzyści, jakie możemy z niego czerpać w przyszłości. Jednym z ostatnich odkryć naukowców jest to, że na księżycu jest lód. Tego odkrycia NASA dokonała dwa lata temu. Już trwają pracę nad tym, jak w można wykorzystać lód z Księżyca.

Naukowcy mają duże nadzieje związane z wykorzystaniem lodu ukrytego pod powierzchnią księżyca. Pomóc ma on przede wszystkim astronautom, którzy w przyszłości wybiorą się na Księżyc. Astronauci będą go mogli pić, jak i wytwarzać z niego paliwo rakietowe. To obniżyłoby koszty organizacji misji na Księżyc.

Księżyc. Trwają badania nad lodem

Podczas badań obserwowana jest praca robotów, które sprawdzają powierzchnię Księżyca i przetwarzają zamrożoną wodę. Jest on dokładnie badany, jednak to tylko jedna z gałęzi badań, jakie prowadzą naukowcy. Jake Bleacher, geolog i naukowiec NASA uważa, że pierwszym i najłatwiejszym zasobem, który powinniśmy wykorzystywać jest energia słoneczna.

"Energia to moc, która może być potrzebna do obsługi przyrządów na powierzchni Księżyca, a także do wspierania długoterminowego bazy na Księżycu, którą NASA planuje zbudować. Do 2024 roku celem jest lądowanie ludzi" - informuje portal space.com.