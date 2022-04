Księża bez ulg. Resort finansów nie posłuchał prośby Episkopatu

Poprawiona wersja Polskiego Ładu zakłada m.in. możliwość odliczenia części składki zdrowotnej dla osób pracujących na własnej działalności, co pozwoli choć w części obniżyć comiesięczne opłaty. Swoje propozycje do reformy złożyła Konferencja Episkopatu Polski, która chciała, by zmiany objęły także księży.