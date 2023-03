Książę William odwiedził Polskę. To dlatego przyleciał bez małżonki

- Wydaje mi się, że Kate by tu nie pasowała, a pamiętać trzeba, że ta soft power dworska jest dość dobrze przemyślana. W brytyjskich mediach jest mocno podkreślane, ile to kilometrów od granicy jest Rzeszów i wydaje się, że zabranie księżnej w takie nieco niebezpieczne miejsce byłoby nieodpowiedzialne. Podkreśla się w mediach, że obok jest stan wojny, spadła już rakieta, to ze względu na to, że jest to matka, to można by jemu później zarzucać, że ją narażał - wyjaśnia Sibora.