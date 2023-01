Książę William miał zaatakować fizycznie brata. Harry ujawnia szczegóły

Bracia przeszli do kuchni, gdzie Harry chciał, by ochłonęli. Jednak stało się coś zupełnie odwrotnego. "To wszystko stało się tak szybko. Tak bardzo szybko. Chwycił mnie za kołnierz, rozrywając mój naszyjnik i powalił mnie na podłogę. Wylądowałem na psiej misce, która pękła pod moimi plecami, kawałki wbiły się we mnie. Leżałem tam przez chwilę oszołomiony, a potem wstałem i kazałem mu się wynosić" - opowiada Harry w "Space".