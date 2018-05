Książę Harry żeni się z rozwódką z USA. Teraz to już nie skandal, tylko okazja do zabawy

Brytyjska rodzina królewska znowu "wstrząsnęła" światem. Takie można przynajmniej odnieść wrażenie patrząc na media. Najpierw kolejne dziecko, a teraz ślub. Szał. Tymczasem Brytyjczycy po prostu korzystają z okazji do imprez.

- Cieszę się ze ślubu, bo to fajne wydarzenie – mówi Wirtualnej Polsce John Beauchamp, dziennikarz polsko - brytyjski. – Jednak bardziej przeżywałem ślub księcia Williama z Kate. To moje pokolenie i znam niektórych z tych ludzi. Kate była w równoległej klasie w szkole i razem chodziliśmy na fizykę, więc mam bardziej osobiste odniesienie.

Kluczowe znaczenie dla życia księcia Harrego i jego ślubu z Meghan Markle, starszą od niego o 3 lata rozwódką z USA, ma fakt, że 34 letni książę jest szósty w kolejności do brytyjskiego tronu. Henryk z Walii, albo Henryk Karol Albert Dawid Windsor, bo tak oficjalnie nazywa się popularny Harry, jest młodszym synem Karola i Diany i dzięki temu może o więcej niż jego starszy brat William.

Jeszcze niedawno taki ślub byłby skandalem

- Trzeba też pamiętać o Brytyjczykach, których to po prostu nie interesuje – zauważa Beauchamp dodając, że takich ludzi wcale nie jest mało. - Dla innych ślub królewski jest niczym więcej, jak powodem dla imprezy. Podobnie wygląda sprawa z urodzinami królowej i wszelkimi innymi świętami rodziny królewskiej. To po prostu świetna okazja do zabawy, a wiadomo, że Anglicy lubią takie rzeczy - dodaje.