Ksiądz uciekł z uczennicą do Włoch. Już są po ślubie

Rodzice nastolatki, która uczęszczała do szkoły Mc-Gill Toolen, gdzie Crow był wolontariuszem, nic nie wiedzieli, że ich córka wybrała się do Włoch. Złożyli do biura szeryfa hrabstwa Mobile zarzuty wobec księdza. Zgłosili, że kapłan, który pracował z młodzieżą, dopuścił się niewłaściwego zachowania na tle seksualnym.