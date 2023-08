Ksiądz uciekł do Włoch z 18-latką. "Módlcie się za nas"

Módlcie się za nas

Jak podaje RTL, z listu, który Crow miał napisać do znajomego przed wyjazdem z miasta, wynika, że nie ma on zamiaru porzucić sutanny. „Nie zrezygnuję z kapłaństwa. Nigdy nie zaniedbam moich świętych obowiązków". Twierdził też, że to Jezus kazał mu odejść wraz z dziewczyną. „Wiemy, jak to wygląda, ale robimy, co nam każą. Proszę, módlcie się za nas. Potrzebujemy tego" - pisał.