Ksiądz skazany za molestowanie dziewczynki. Miał romans z jej matką. Rodzina chce odszkodowania

Ksiądz Tomasz (imię zmieniliśmy z powodu zatarcia wyroku) pracował w parafii w Sarnkach z dziećmi i młodzieżą z tamtejszej szkoły. W 2012 r. został prawomocnie skazany za molestowanie 15-letniej uczennicy na rok w zawieszeniu na trzy lata. Jak czytamy w uzasadnieniu wyroku: "Oskarżony z premedytacją wykorzystał kontakty z pokrzywdzoną w ramach prowadzonej przez siebie pracy duszpasterskiej, by zdobyć jej zaufanie, rozbudzić w niej uczucie do jego osoby, a w rezultacie nawiązać z nią kontakty o charakterze seksualnym, nadużywając w ten sposób jej zaufania".

I dalej: "Wielokrotnie dotykał rękami jej piersi, narządów płciowych, był nachalny. Podczas jednego ze spotkań zaproponował odbycie stosunku seksualnego przerywanego bądź w prezerwatywie. Pokrzywdzona nie wyraziła na to zgody".

"Niby" rodzinka

Jak zeznała, duchowny w ciągu kilkunastu tygodni wielokrotnie dotykał jej narządów płciowych i całował. Namawiał także do odbycia stosunku seksualnego, ale odmawiała. Z uzasadnienia wyroku wynika, że rozkochał w sobie dziewczynę. Obdarowywał ją prezentami, kupował ubrania, sponsorował imieniny. W czasie procesu biegły orzekł, że zeznania uczennicy są wiarygodne.

Przeniesiony do innej parafii

Gdy sprawa dotarła do władz kościelnych, przeniesiono księdza Tomasza do oddalonej o 100 km parafii w Węgrowie. Do tej pory pełni tam posługę kapłańską. Po wyroku sądu trwało postępowanie kościelne w jego sprawie, ale Stolica Apostolska uznała, że może dalej być księdzem.