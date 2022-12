Ksiądz odprawi mszę dziękczynną za Szczęsnego. Jest już termin

Po meczu Polski z Argentyną, który co prawda skończył się porażką Polaków, ale mimo to dał nam awans do 1/8 finałów mundialu, kibice zgodnie rozpływali się w pochwałach nad bramkarzem Wojciechem Szczęsnym. Obronił karnego w wykonaniu piłkarskiej legendy - Leo Messiego, a potem dwoił się i troił, odpierając skuteczne ataki Argentyńczyków. Wpuścił co prawda do bramki dwie piłki, ale nasi przeciwnicy szans na zdobycie gola mieli o wiele więcej.