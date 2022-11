Politycy oglądają mecz Polska-Argentyna. Komentarze na gorąco

Nie tylko prezydent oglądał mecz i komentował go na Twitterze. Po obronie karnego w wykonaniu Leo Messiego wpis zamieścił także lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. "No to jeszcze raz" - napisał były premier, nawiązując do obrony rzutu karnego przez Szczęsnego podczas meczu z Arabią Saudyjską.