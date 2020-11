Ksiądz Eugeniusz Makulski nie żyje. Zbudował bazylikę w Licheniu, ciążyły na nim poważne zarzuty

Ksiądz Makulski urodził się w 1928 roku w Kotarszynie. W1954 roku wstąpił do klasztoru marianów w Skórcu, a rok później przyjął święcenia kapłańskie we Włocławku. Na studia seminaryjne przyjechał do Warszawy, a historii Kościoła uczył się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.