Ks. Ślusarczyk zrezygnował z nominacji. "Musiały zaistnieć poważne powody"

- To nie jest łatwe doświadczenie. Tym bardziej, że ksiądz biskup nominat Franciszek cieszył się ogromnym szacunkiem powszechnym i naraz doszło do decyzji, w której on prosi Ojca Świętego, żeby go jednak zwolnił z przyjęcia święceń biskupich - uznał abp Jędraszewski.