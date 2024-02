Krzysztof Stanowski na prezydenta? Polacy zabrali głos w sondażu

Dziennikarz Krzysztof Stanowski ogłosił chęć startu w przyszłorocznych wyborach prezydenckich w czasie wywiadu z prezydentem Andrzejem Dudą wyemitowanym po premierze Kanału Zero. W późniejszym wpisie na platformie X Stanowski podkreślił, że to, iż zamierza startować w wyborach prezydenckich, nie oznacza, że chce być prezydentem. "Oznacza jedynie, że chcę startować i z bliska obserwować ten cyrk i wziąć udział w debatach" - zaznaczył we wpisie.