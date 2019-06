Krzysztof Łoziński rezygnuje z funkcji szefa KOD. "To trudna decyzja"

Krzysztof Łoziński zastąpił Mateusza Kijowskiego na czele Komitetu Obrony Demokracji w maju 2017 roku. Rezygnację z dalszej działalności w KOD tłumaczy złym stanem zdrowia i finansów.

Lider KOD twierdzi, że za swoją decyzję zapłacił wysoką cenę. Wspomina o utracie zdrowia, trudnej sytuacji finansowej i ciągłym stresie, na który narażony jest nie tylko on sam, ale również jego rodzina. "W ostatnich dniach zwróciłem się do zarządu, z wnioskiem o przesuniecie terminu Krajowego Zjazdu Delegatów, tak, by móc złożyć rezygnacje, umożliwić odbycie się pełnej kampania wyborczej. Niestety okazało się to niemożliwe" - tłumaczy.