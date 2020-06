Krzysztof Gawkowski gościem programu "Tłit"

Kampania wyborcza nabiera rozpędu. W ostatnich dniach szeroko komentowanym tematem były wypowiedzi polityków obozu Zjednoczonej Prawicy dotyczące społeczności LGBT. Poseł Porozumienia Jacek Żalek stwierdził na antenie TVN24, że "to nie są ludzie, to jest ideologia". Polityk został wyproszony z wirtualnego studia.

O LGBT wypowiedział się też Andrzej Duda. Urzędujący prezydent podczas wystąpienia wyborczego na Opolszczyźnie porównał ruch LGBT do ideologii komunistycznej. - Przez cały okres komunizmu w szkołach dzieciom wciskano komunistyczną ideologię. To był bolszewizm. Dzisiaj też próbuje nam się i naszym dzieciom wciskać ideologię, tylko inną, zupełnie nową. To jest taki neobolszewizm - mówił Duda.