Krzysztof Gawkowski: były rozmowy, by Kosiniak-Kamysz został premierem

W programie "7. dzień tygodnia w Radiu ZET" politycy rozmawiali w niedzielę o głosowaniu w sprawie Funduszu Odbudowy, które podzieliło rządzącą koalicję. Przedstawiciele opozycji pytani byli między innymi o to, czy chcieli to wykorzystać, by doprowadzić do upadku rządu.

- Gdyby PiS nie miało większości zapewnionej, byłaby szansa do tego, że postawić wotum nieufności - powiedziała. Na uwagę, że potrzeba by było kandydata na premiera, którego poparłaby także część obozu władzy, odparła: "Ja takich rozmów nie prowadziłam, nie wiem".

Kosiniak-Kamysz kandydatem na premiera? Gawkowski: były takie rozmowy

Dopytywany, czy dlatego, że nie było na to szans, Lewica "głosowała z rządem" w sprawie ustawy ratyfikacyjnej, szef klubu odparł, że posłowie Lewicy jako jedyni złożyli poprawki do KPO na piśmie, które rząd zgodził się do planu wpisać. - Powiedzieliśmy: ok, skoro są elementy, o które wnioskowała Lewica to, to robimy. A na rząd mniejszościowy, większościowy, techniczny nie było żadnych szans - oświadczył Gawkowski.