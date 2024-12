Kryzys psychiczny. Zobacz, gdzie znaleźć pomoc

To miejsce szczególnie przydatne dla młodych ludzi zmagających się z problemami w szkole, trudnymi relacjami z rówieśnikami lub sytuacjami konfliktowymi w domu.

Kryzysowy Telefon Zaufania to linia wsparcia dla dorosłych w kryzysie emocjonalnym. Specjaliści są dostępni codziennie przez cały dzień , oferując możliwość rozmowy w trudnych momentach życia.

Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym to bezpłatna, całodobowa linia wsparcia dla dorosłych, którzy doświadczają trudności psychicznych. Oprócz rozmów telefonicznych, dostępne jest również wsparcie przez e-mail pod adresem porady@centrumwsparcia.pl oraz czat na stronie centrumwsparcia.pl .

Telefon ten oferuje wsparcie rodzicom i nauczycielom w sprawach związanych z bezpieczeństwem dzieci. Linia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 15:00.

Dziecięcy Telefon Zaufania, prowadzony przez Rzecznika Praw Dziecka, to całodobowa, bezpłatna linia pomocy dla dzieci i młodzieży.

Mogą z niej korzystać młode osoby, które doświadczają trudnych sytuacji, takich jak konflikty rodzinne, przemoc czy inne problemy emocjonalne. Linia zapewnia wsparcie psychologiczne oraz możliwość skierowania do dalszej pomocy.

Jest to szczególnie przydatne miejsce dla osób, które wolą szukać pomocy online.

Jest to miejsce szczególnie polecane młodym osobom , które szukają bezpiecznej przestrzeni do rozmowy o swoich trudnościach.

Fatalny stan polskiej psychiatrii. "Dostęp do szybkiej opieki nie istnieje"

Fatalny stan polskiej psychiatrii. "Dostęp do szybkiej opieki nie istnieje"

Pamiętaj: W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia zawsze można zadzwonić na numer alarmowy 112 lub udać się do najbliższego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Szukanie pomocy to oznaka siły i odwagi – specjaliści są gotowi, by Cię wesprzeć. Nie jesteś sam!