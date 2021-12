Kryzys na granicy. Wspólna konferencja przedstawicieli służb

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn potwierdził informacje o ostrzelaniu przez białoruskie służby oświetlenia po polskiej stronie granicy. - Ostrzelana została infrastruktura oświetleniowa która została ustawiona przez służby w okolicach miasta Terespol. (…) Z informacji wynika, że doszło do ostrzelania tych reflektorów z broni pneumatycznej (...) mieliśmy do czynienia ze strzelaniem z kilku miejsc co świadczy o tym że było to działanie celowe - mówił.