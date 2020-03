Kryzys na granicy grecko-tureckiej. Tysiące migrantów chce przedostać się do Europy

Po otwarciu granic przez Turcję tysiące migrantów we wtorek próbowało się przedostać do Europy przez Grecję. Ankara grozi wysłaniem "milionów" osób na przejścia graniczne, tym samym chcąc wymusić pomoc Brukseli do opanowania syryjskiego kryzysu migracyjnego. Na miejsce udały się władze UE.

Kryzys na granicy grecko-tureckiej. Migranci próbują przedostać się do Europy (PAP, Fot: PAP/EPA/TOLGA BOZOGLU)