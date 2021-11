Kryzys na granicy. Białoruskie służby na miejscu ataku. Nowe dane o rannych [NA ŻYWO]

Na granicy polsko-białoruskiej migranci nadal liczą na wjazd do Unii Europejskiej. We wtorek wieczorem białoruscy funkcjonariusze pojawili się w miejscu wcześniejszego ataku na polskich mundurowych. Polskie władze podały, że we wtorek rannych zostało 12 naszych funkcjonariuszy. W Sejmie w nocy z wtorku na środę odbyła się debata nad projektem ustawy o ochronie granicy.