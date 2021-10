Kryzys migracyjny na granicy. Jerzy Owsiak o "braku rzetelnej informacji"

WOŚP stworzy przy granicy z Białorusią punkt humanitarny. - Od początku kryzysu na naszych oczach każdego dnia rozgrywały się dramatyczne sytuacje. Każdy z nas może sobie samemu odpowiedzieć, czy potrzebne są tam zasieki, czy wojsko i policja robią to, co my możemy akceptować - stwierdził w piątek Jerzy Owsiak. Prezes fundacji odniósł się również do kwestii przekazu medialnego w TVP.