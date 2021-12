Migranci z Białorusi przestali docierać do Niemiec

Problem zaczął się w sierpniu

Od początku roku do lipca niemiecka policja zarejestrowała na granicy polsko-niemieckiej tylko 26 osób, które wjechały do Niemiec bez zezwolenia i miały związek z Białorusią. Problem zaczął eskalować w sierpniu, kiedy to naliczono około 480 takich osób. We wrześniu liczba ta wzrosła do ponad 1,9 tys. Łącznie do niedzieli było to 11,1 tys. osób.