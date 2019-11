Krystyna Pawłowicz, Stanisław Piotrowicz i Jakub Stelina sędziami TK. Posłowie krzyczą "hańba"

Posłowie krzyczą "hańba", "precz z komuną", wstają z ław poselskich. Tak rozpoczęły się obrady Sejmu poświęcone wyborowi sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Marszałek Sejmu ogłasza przerwę. To jednak nie ostudziło emocji. Przy okrzykach z sali posłowie przegłosowali kandydatury Krystyny Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza i Jakuba Steliny.

Zgodnie z konstytucją, TS składa się z przewodniczącego, którym jest z urzędu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, 2 zastępców przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu. Zastępcy przewodniczącego Trybunału oraz co najmniej połowa członków Trybunału Stanu powinni mieć kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego.

Emocje rosną, posłowie krzyczą "hańba"

Poseł sprawozdawca zapomniał nazwiska kandydata

Posłanka KO mówi, że "pedofil proboszcz z Tylawy zapewne poparłby kandydaturę Piotrowicza", który - zdaniem posłanki - usprawiedliwiał zachowanie pedofila i "dawał w wypowiedziach przyzwolenie do czynów pedofilskich". - A wy wysyłacie go do TK. To się nie mieści w głowie - mówiła Gasiuk-Pihowicz. - Wstrzymajcie się chociaż, jak nie możecie zagłosować przeciw - apelowała.