Krystyna Pawłowicz rozczarowana mężczyznami z PiS. "Kobiety pisowskie dzielnie walczą"

Posłanka Krystyna Pawłowicz ma żal do partyjnych kolegów. O to, że nie stają oni w obronie swoich koleżanek z PiS, które "odważnie walczą obrażane i poniżane przez opozycję". Ma przy tym na myśli i siebie, i wicepremier Beatę Szydło.

W portalu wpolityce.pl ukazał się felieton Michała Karnowskiego, który nawołuje "pisowskich mężczyzn", by stanęli w obronie "swojej pani premier". Przed czym? Przed "medialnym pałowaniem" Beaty Szydło. "Nie można pozwalać, by polityka, kobietę, która dała z siebie obozowi rządzącemu wszystko, od kampanii prezydenckiej, parlamentarnej a potem w rządzie, w ten sposób traktowano. To milczenie pisowskich mężczyzn tylko rozzuchwala agresorów" - pisze Karnowski.