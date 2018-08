Krystyna Pawłowicz, porno i Sołżenicyn. Posłanka PiS nie dała się wkręcić na "amerykańskiego wykładowcę"

Krystyna Pawłowicz nie dała się internetowym trollom, ale była bliska od wpadki. Posłanka PiS skomentowała bowiem wpis o "znanym amerykańskim wykładowcy i profesorze anatomii", którym okazał się legendarny aktor porno Ron Jeremy.

Pawłowicz komentuje zdjęcie aktora porno. "Ja go nie znam..."

Wtedy do akcji wkroczyła Krystyna Pawłowicz, która szybko skomentowała wpis. "Jaki on 'znany amerykański wykładowca'... Ja go nie znam... Wygląda raczej jak znany rosyjsko- radziecki pisarz Sołżenicyn..." - napisała. Całkiem na serio dopytywała: "a skąd go Pan zna, gdzie poznał?". Było o krok od wpadki, bo "wykładowca Ronald Pestle nie istnieje".