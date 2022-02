Krystyna Pawłowicz nie wytrzymała. "Twarze wojny i nieszczęścia…"

Już we wtorek media informowały o tym, że do tych doniesień trzeba pochodzić z ogromną ostrożnością. Nawet ze względu na to, że wokół granicy z Ukrainą zgromadzonych jest 130 tys. wojskowych, a 40 tys. bierze udział w manewrach na Białorusi. Jak wiemy też, w nocy do żadnego ataku nie doszło.