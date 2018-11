Krystyna Pawłowicz ma radykalne zdanie o Niemcach. Donalda Tuska też nie oszczędziła

Posłanka PiS Krystyna Pawłowicz twierdzi, że Niemcy prowadzą nieszczerą politykę, "w białych rękawiczkach". - Wspólną Europę rozumieją jako swoją kolejną Rzeszę - podkreśla polityk. Z kolei Donalda Tuska, działającego jej zdaniem na rzecz Niemiec, nazywa "sępem".

Polityk, nawiązując między innymi do marszu, który przeszedł ulicami Warszawy 11 listopada, podkreśliła, że Polsce się wmawia, że występują w niej niebezpieczne zjawiska. - My nie mamy silnych mediów, więc można nam dowolnie gęby przyprawiać i choćbyśmy nie wiem, jakie zdjęcia i bezpośrednie transmisje pokazywali, to zawsze Niemcy będą robiły takie świństwa. (...) Żeby zepsuć Polsce opinię, aby osłabiać nas, ponieważ słaba Polska otwiera drogę dla imperialnych sukcesów Niemiec z Rosją - dodała Pawłowicz.

"Niemcy zawsze go pompowały"

Mocne słowa z ust Pawłowicz padły też pod adresem szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska. - On do Polski w grudniu 2016 r. przyjechał i jak sęp czaił się dookoła Polski, czy uda się może jakiegoś puczu dokonać i obalić obecną władzę, oczywiście w interesie Niemiec. Przyjeżdżał w ważniejszych momentach, albo się wypowiadał, albo się wtrącał. Funkcja mu tego zabraniała, bo miał być neutralny wobec wszystkich członków. (…) On jest jeszcze w miarę młody. Niemcy zawsze go pompowały, kończy się era Merkel i on w zasadzie jest już jak zdechły balon - nie bardzo wie, co ze sobą zrobić - powiedziała.