Krystyna Pawłowicz: Donald Tusk porównany do orangutana. Posłanka PiS znów nie szczędzi słów

Krystyna Pawłowicz — Donald Tusk porównany do orangutana

Posłanka PiS już od dłuższego czasu znana jest z ciętego języka i kontrowersyjnych wypowiedzi publikowanych na Twitterze. Tym razem parlamentarzystka skomentowała nagranie przedstawiające orangutana. Drapiące się zwierzę porównała do Donalda Tuska.

Przypominamy, że jeszcze w połowie grudnia 2018 Krystyna Pawłowicz zapewniała, że planuje ograniczyć swoją działalność w mediach społecznościowych. Twierdziła wówczas, że Twitter to medium umożliwiające szybką reakcję i bieżący kontakt z odbiorcami. Nie kryła, iż taka forma komunikacji bardzo jej odpowiada, chociaż, niestety, również uzależnia. Posłanka miała nie likwidować profilu, ale „może wrócić” do jego prowadzenia jesienią 2019. Pawłowicz nie tkwiła jednak długo w swoim postanowieniu i już od dłuższego czasu na jej profilu można przeczytać kolejne wpisy. Parlamentarzystka równie chętnie komentuje też posty publikowane przez osoby trzecie, czego przykładem jest niestosowny wpis nawiązujący do Donalda Tuska.