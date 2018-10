Krystyna Pawłowicz apeluje do rodziców. Każe chronić dzieci przed zdeprawowaniem w Tęczowy Piątek

Krystyna Pawłowicz ostrzega przed zdeprawowaniem, jakie zdaniem posłanki może spotkać dzieci w Tęczowy Piątek. Nazywa aktywistów dewiantami i oczekuje reakcji od rodziców.

Krystyna Pawłowicz ostrzega przed zdeprawowaniem

W piątek 26 października w szkołach w całym kraju odbędzie się „Tęczowy Piątek”. To akcja organizowana przez Kampanię Przeciw Homofobii, której celem jest wzrost akceptacji społecznej i otwartości na przedstawicieli społeczności. LGBT . Wydarzenie spotkało się z ostrym sprzeciwem posłanki Krystyny Pawłowicz, która zamieścił na swoim twitterze apel do rodziców.

Kontrowersyjny wpis posłanki PiS

Komentując akcję Tęczowy piątek Krystyna Pawłowicz nie szczędziła słów. Stwierdziła, ze szkoły, dyrektorzy oraz lokalne organy administracji, którym podlegają dyrektorzy i szkoły… wpuszczą do instytucji „dewiantów”. W swojej wypowiedzi podkreśliła, że oczekuje od rodziców głośnego sprzeciwu. Uważa również, że w związku z zaistniałą sytuacją należy powiadomić kuratora, gdy Tęczowy piątek jest równoznaczny z łamaniem praw rodziców do wychowywania dzieci według własnego światopoglądu.

Tęczowy piątek – reakcja internautów

„Wymaganie zgody na to, żeby uczniowie LGBT mogli poczuć się bezpiecznie w miejscu edukacji? Zgody na działania antydyskryminacyjne? Dobre!”

„Dziecko to nie jakaś zabawka, która będzie słuchać, co rodzic powie. Każde dziecko powinno mieć prawo do rzetelnej wiedzy”