Krystyna Łybacka nie żyje. Była europosłanka i minister edukacji narodowej miała 74 lata

- Pani minister odeszła w poniedziałek wieczorem. Zmarła w szpitalu. Mogę jedynie powiedzieć, że nie była to rzecz związana z epidemią koronawirusa. Była to sprawa związana z inną chorobą - przekazał Ryszard Zaczyński.

Krystyna Łybacka nie żyje. Żegnają ją politycy

- Zmarła wspaniała kobieta. Straciliśmy damę sceny politycznej. Miała klasę, potrafiła się różnić z innymi, ale zawsze robiła to w wyważony sposób. Choć do lewicy mi daleko, bardzo się szanowaliśmy i była między nami sympatia. Wiele osób mogłoby się od niej uczyć sposobu uprawiania polityki - zaznaczył poseł PO Waldy Dzikowski.

Krzysztof Gawkowski na antenie TVN24 złożył bliskim Krystyny Łybackiej kondolencje. - To wielka postać - powiedział. Zrobił to również Leszek Miller: - Nie mogę przyjąć tego, co się stało. To była wielka dama polskiej polityki. Dobry i uczciwy człowiek o niezwykłym poczuciu humoru. Mam dziś przed oczami jej rozpromienioną twarz, gdy w 2001 roku wygrywaliśmy wybory.