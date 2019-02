Krystyna Janda udostępniła fake news. Chodzi o prezydenta i "zdrajców narodu"

Krystyna Janda udostępniła w sieci grafikę sugerującą, że prezydent Andrzej Duda potępia emigrantów. Rozpowszechniany cytat jest nieprawdziwy. Aktorka i reżyserka robi coś takiego nie po raz pierwszy.

Pod zdjęciem głowy państwa widnieje z kolei zdanie przytoczone w formie cytatu: "Emigranci to zdrajcy polskiego narodu. Nie ma dla nich miejsca w naszym kraju".

"Czyli Norwid, Mickiewicz, Chopin, Miłosz, Głowacki, Polański,... itd itd... to długa lista wybitnych zdrajców? Jakieś obiekcje mr. President?" - brzmi najpopularniejszy komentarz pod postem zamieszczonym przez Jandę.

"Wypraszam sobie. Jestem Polką, która ze względów finansowo-rodzinnych wyjechała do Niemiec. Parę razy chciałam wrócić do Polski, ale niestety nie dałabym rady. (...) Tak więc Panie Duda, zanim Pan takie głupoty zacznie gadać, to proszę się zastanowić, dlaczego tylu młodych ludzi wyjechało z kraju" - dodaje z kolei inna z internautek.