"Krystek" z kolejnymi zarzutami. Chodzi o doprowadzenie do samobójstwa 14-latki

W głośnym procesie Krystian W. odpowiada przed sądem między innymi za 40 przestępstw seksualnych na ponad 30 młodych kobietach. Teraz usłyszał zarzut w śledztwie dotyczącym doprowadzenia do samobójstwa 14-letniej Anaid z Gdańska.

Jak nieoficjalnie ustaliło RMF FM, w czerwcu mężczyźnie postawiono wreszcie zarzut w sprawie dotyczącej doprowadzenia do targnięcia się na własne życie dziewczynki z Gdańska. Radio donosi, że chodzi o "zakazane nawiązywanie kontaktów w celu popełnienia przestępstwa o charakterze seksualnym". Nie ma jednak dowodów na to, że to pod wpływem działań "Krystka" nastolatka zdecydowała się popełnić samobójstwo.