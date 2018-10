Krym: sprawca zamachu w Kerczu pisał, że "fajnie byłoby zorganizować rzeź'

Władze Kercza na Krymie poinformowały o 20 ofierze zamachu w technikum. Podczas ataku zostało rannych ponad 60 osób. Zamachowcem okazał się 18-letni uczeń. Rosyjskie media dotarły do wpisów chłopaka na jednym z rosyjskich portali społecznościowych, gdzie pisał m.in., że „fajnie byłoby zorganizować rzeź”.

Podczas środowego ataku na Technikum Politechniczne w Kerczu (na Krymie ),18-letni uczeń zidentyfikowany jako Vladislav Roslyakov, otworzył ogień z broni palnej do uczniów i nauczycieli. Dodatkowo zdetonował ładunek wybuchowy. Sprawca, którego motywy nie są do końca znane, popełnił samobójstwo - podaje PAP. W atakach zginęło 20 osób a ponad 60 zostało rannych.

Jak podaje portal RMF24, rosyjskie media dotarły do wiadomości w mediach społecznościowych, jakie Vladislav Roslyakov wysyłał kolegom z klasy. Sprawca masakry w Kerczu m.in. zachwycał się masowymi mordercami oraz pisał, że „fajnie byłoby zorganizować rzeź”.

Krymska Gazeta dotarła do korespondencji, którą 18-latek prowadził z koleżanką. Roslyakov, założył fikcyjne konto pod nazwą „Anatolij Smirnow”, na rosyjskim odpowiedniku Facebook’a – portalu VKontakte. To, że fikcyjne konto należało do sprawcy masakry potwierdziła Komsomolskaja Prawda.