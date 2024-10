"Krwawy Tulipan" mordował niewinne kobiety. Chce milionów odszkodowania

"Nazwanie Pana po przyznaniu się do winy mordercą, bandytą, kryminalistą, seryjnym mordercą, degeneratem, nie jest zniesławieniem ani znieważeniem, tylko określeniem okrucieństwa, które zostały dokonane na niewinnych kobietach, które zostały zamordowane w imię miłości, co potwierdziły sądy dwóch instancji. To jedna z niewielu spraw, która została opisana rzetelnie, z zachowaniem profesjonalizmu" - dodała fundacja, która nie zamierza pomagać G.